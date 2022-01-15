Кадыров поручил удалить негативный контент о народе Ингушетии

Рамзан Кадыров попросил удалить из соцсетей весь негативный контент, связанный с народом Ингушетии Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Все враждебные высказывания в отношении жителей Ингушетии должны быть удалены в социальных сетях. О поручении главы Чечни Рамзана Кадырова сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым дано поручение — удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа», — заявил министр во время прямого эфира в Instagram. Кадыров попросил проследить членов министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации, чтобы негативный контент был удален. Ахмед Дудаев считает, что в отношении народов Чечни и Ингушетии «начинается новая страница».

Ранее глава Чечни в ответ на претензии правозащитников из Ингушетии, заявил, что не является врагом ни этой республики, ни ее граждан. До этого в Ингушетии предъявили три претензии Кадырову. Таким образом совпредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» ответил на обращение главы Чечни, который призвал представителей Ингушетии в течение трех дней выдвинуть ему обвинения, если таковые появятся.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам