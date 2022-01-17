17 января 2022

Российские фигуристки взяли все медали на чемпионате Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мюзикл на льду театра на льду “Воскресенье” “Белоснежка и 7 богатырей”. Сургут, ледовое шоу, фигурное катание
Валиева стала чемпионкой Европы. Фото из архива Фото:

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три места на чемпионате Европы. Трансляция чемпионата, проходившего 15 января в Талине, велась в эфире Первого канала.

Фигуристки из России Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в Талине. Спортсменки набрали 259,06; 237,42 и 234,36 балла соответственно. Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе и стала чемпионкой Европы, сообщает Sport24.

Ранее российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три места на чемпионате Европы. Трансляция чемпионата, проходившего 15 января в Талине, велась в эфире Первого канала. Фигуристки из России Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в Талине. Спортсменки набрали 259,06; 237,42 и 234,36 балла соответственно. Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе и стала чемпионкой Европы, сообщает Sport24. Ранее российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...