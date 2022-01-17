Российские фигуристки взяли все медали на чемпионате Европы

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три места на чемпионате Европы. Трансляция чемпионата, проходившего 15 января в Талине, велась в эфире Первого канала.
Фигуристки из России Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в Талине. Спортсменки набрали 259,06; 237,42 и 234,36 балла соответственно. Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе и стала чемпионкой Европы, сообщает Sport24.
Ранее российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда.
Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три места на чемпионате Европы. Трансляция чемпионата, проходившего 15 января в Талине, велась в эфире Первого канала. Фигуристки из России Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в Талине. Спортсменки набрали 259,06; 237,42 и 234,36 балла соответственно. Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе и стала чемпионкой Европы, сообщает Sport24. Ранее российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда.