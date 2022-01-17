Российские фигуристки взяли все медали на чемпионате Европы 16 января 2022 в 02:23 Размер текста - 17 + Валиева стала чемпионкой Европы. Фото из архива Фото: Алексей Андронов © URA.RU Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три места на чемпионате Европы. Трансляция чемпионата, проходившего 15 января в Талине, велась в эфире Первого канала. Фигуристки из России Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в Талине. Спортсменки набрали 259,06; 237,42 и 234,36 балла соответственно. Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе и стала чемпионкой Европы, сообщает Sport24. Ранее российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все три места на чемпионате Европы. Трансляция чемпионата, проходившего 15 января в Талине, велась в эфире Первого канала. Фигуристки из России Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в Талине. Спортсменки набрали 259,06; 237,42 и 234,36 балла соответственно. Камила Валиева установила мировой рекорд в короткой программе и стала чемпионкой Европы, сообщает Sport24. Ранее российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова занял первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию среди спортивных пар. Также они обновили три мировых рекорда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям