В Госдуме обвинили США в ложных заявлениях по поводу РФ и Украины. «Сплошные истерики»

16 января 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Мария Бутина обвинили США в надуманных сценариях по поводу России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В США постоянно придумывают сценарии в случае «нападения» России на Украину. Так отреагировала депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Мария Бутина на высказывания заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд касательно разработки Вашингтоном сценариев возможного нападении России на Украину. «То, что сейчас происходит со стороны Штатов, вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да еще и собираются нас, согласно тем сценариям, к которым мы не имеем отношения, наказывать. Большего абсурда в международных отношениях, чем за сегодняшний период, я просто никогда не видела. Со стороны западных крикунов мы видим только сплошные истерики», — подчеркнула парламентарий в разговоре с «РенТВ». По ее словам, это «исключительно игра на пиар». Она подчеркнула, что позиции российской власти на этот счет выдержанные и спокойные. Однако Бутина считает, что все это России скоро надоест, и США должны опасаться реакции Москвы. Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Василий Вовк также отметил, что сообщения о военном вторжении России на территорию Украины — это информационная капания, которая ведется в ходе переговоров РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Он сообщил, что у России нет никаких намерений вести полномасштабную войну против Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США постоянно придумывают сценарии в случае «нападения» России на Украину. Так отреагировала депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Мария Бутина на высказывания заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд касательно разработки Вашингтоном сценариев возможного нападении России на Украину. «То, что сейчас происходит со стороны Штатов, вызывает у меня ощущение какого-то бреда. Потому что они сами придумывают сценарии, в которых мы не участвуем, и сами из них делают выводы. Да еще и собираются нас, согласно тем сценариям, к которым мы не имеем отношения, наказывать. Большего абсурда в международных отношениях, чем за сегодняшний период, я просто никогда не видела. Со стороны западных крикунов мы видим только сплошные истерики», — подчеркнула парламентарий в разговоре с «РенТВ». По ее словам, это «исключительно игра на пиар». Она подчеркнула, что позиции российской власти на этот счет выдержанные и спокойные. Однако Бутина считает, что все это России скоро надоест, и США должны опасаться реакции Москвы. Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Василий Вовк также отметил, что сообщения о военном вторжении России на территорию Украины — это информационная капания, которая ведется в ходе переговоров РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Он сообщил, что у России нет никаких намерений вести полномасштабную войну против Украины.