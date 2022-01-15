Запад намеренно распространяет информацию о военном вторжении РФ на Украину, считает Вовк Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Сообщения о военном вторжении России на территорию Украины — это информационная капания, которая ведется в ходе переговоров РФ и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Василий Вовк.

«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <…> Сегодня таких намерений у России нет — <…> вести полномасштабную войну против Украины», — сообщил Вовк в эфире телеканала «Украина-24».

Помимо этого, Вовк отметил, что Запад распространяет подобные заявления достаточно часто. Генерал обратил внимание на недавний прогноз нападения РФ на Украину в ночь с 24 на 25 декабря, чего так и не произошло.

По его словам, Запад, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины и действует на данной территории в своих целях. «Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», — заявил Вовк.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует надавить на Россию через публичные переговоры в Совете Безопасности ООН. Такие действия планируются в случае вмешательства Москвы в дела Украины.

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