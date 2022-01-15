15 января 2022

Метеоролог предрек в РФ мощный циклон, срывающий крыши. Список регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер будут сопровождать обильные осадки Фото:

Срывающий крыши циклон, из-за которого в Беларуси был объявлен самый высокий уровень опасности, вскоре приблизится к России. Непогода ожидается в регионах Черноземья, в Брянской, Смоленской и Ростовской областях, а также на Кубани и на Черноморском побережье Кавказа. Циклон будут сопровождать сильные осадки. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ветры сильные в основном будут в Черноземье, в низовьях Дона, Кубани. Скорее всего, сильные осадки будут на Черноморском побережье Кавказа, это конец понедельника — вторник, и очень хорошие осадки в виде мокрого снега», — рассказал метеоролог телеканалу 360. Первыми регионами, на которые обрушится стихия, станут Брянская и Смоленская области, прогнозирует Шувалов.

По оценке метеоролога скорость ветра не должна превышать 20-22 метров в секунду. По мере движения на восток интенсивность циклона будет снижаться, сообщил Шувалов.

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Срывающий крыши циклон, из-за которого в Беларуси был объявлен самый высокий уровень опасности, вскоре приблизится к России. Непогода ожидается в регионах Черноземья, в Брянской, Смоленской и Ростовской областях, а также на Кубани и на Черноморском побережье Кавказа. Циклон будут сопровождать сильные осадки. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Ветры сильные в основном будут в Черноземье, в низовьях Дона, Кубани. Скорее всего, сильные осадки будут на Черноморском побережье Кавказа, это конец понедельника — вторник, и очень хорошие осадки в виде мокрого снега», — рассказал метеоролог телеканалу 360. Первыми регионами, на которые обрушится стихия, станут Брянская и Смоленская области, прогнозирует Шувалов. По оценке метеоролога скорость ветра не должна превышать 20-22 метров в секунду. По мере движения на восток интенсивность циклона будет снижаться, сообщил Шувалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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