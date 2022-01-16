Многие страны-участницы НАТО выступают против вступления Украины в альянс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Североатлантический Альянс (НАТО), согласно собственному уставу, не может принять в организацию страны, у которых имеется территориальный спор, а значит Украине придется отказаться от своих прав на Крым и Донбасс, или же НАТО нарушит собственный закон. Об этом в беседе с URA.RU заявили политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер и политолог-американист Малек Дудаков.

В пятницу, 14 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс давно принял решение о вступлении Украины и Грузии в организацию. «В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — сообщил Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Они этот пункт игнорируют так, как хотят. Аргумент, который сами придумали, и сами его обходят. У них нет законов, которые они не могут проигнорировать, если захотят это сделать», — сказал Брутер в разговоре с URA.RU.

По мнению Дудакова, вступление Украины в НАТО будет нарушать закон, так как одно из условий невыполнимо. «Украине, чтобы иметь шансы на вступление в НАТО, нужно публично отказаться от своих прав на Крым и Восточную часть страны, чего они не сделают», — сказал американист.

Политологи также отметили, что в самом альянсе присутствует противоречие по поводу взглядов на вступление Украины в НАТО, из-за чего о присоединении к организации речи «и быть не может». Все из-за того, что данный факт ухудшит отношения с Россией. Эксперты считают, что вступление не произойдет, а заявление генсека НАТО — попытка ответить на предложение России о международной безопасности, так как это застало врасплох США.

Ранее стало известно, что власти Германии могут не дать Украине возможности вступить в альянс. Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что рассчитывает на постепенное сближение России и НАТО. Помимо этого, в США собираются ввести санкции, в случае нападения России на Украину. Если США приведут эту меру в действие, то это спровоцирует разрыв отношений, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, это попытка давить на Москву, которая оценивается негативно на фоне переговоров о безопасности с США и НАТО. Москва пока не планирует отвечать на санкции и надеется, что угрозы являются «бряцанием».

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