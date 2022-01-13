Кремль: санкции США против Путина приведут к разрыву отношений

США хотят ввести санкции против Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Угроза США санкциями против президента РФ Владимира Путина оценивается Кремлем крайне негативно. По мнению пресс-секретаря главы государства, это попытка оказать давление на Москву, которая может привести к разрыву отношений.

«Оцениваем появление подобных заявлений крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Совмещение по времени этих заявлений и переговоров — попытка оказать давление на Москву», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

По его мнению, принятие санкций спровоцирует неминуемый ответ, что можно приравнять к разрыву отношений между странами. Как отмечает представитель Кремля, такие заявления со стороны США не спосообствуют формированию конститутивной атмосферы в ходе трехступенчатых переговоров.

В Женеве 10 января завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. Также 12 января прошла встреча с НАТО. 13 января российская делегация встретится с представителями ОБСЕ. Тем временем на сайте комитета по международным делам сената США появился законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк.

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