НАТО принял решение о вступлении Украины и Грузии в альянс

В 2008 году было решено, что Украина и Грузия станут членами НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) принял решение о приеме Украины и Грузии, но не обозначил сроки. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — сообщил Столтенберг в интервью итальянской газете La Repubblica.

Ранее стало известно, что власти Германии могут не дать Украине возможности вступить в альянс. Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что рассчитывает на постепенное сближение России и НАТО.