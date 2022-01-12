В Германии поддержали РФ в вопросе о присоединении Украины к НАТО

13 января 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Штеффен Котре считает, что Россия имеет право требовать, чтобы Украина не вступала в альянс Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com новость из сюжета Переговоры России и НАТО Власти России могут требовать у НАТО не дать Украине возможности вступить в альянс. Так депутат бундестага Германии, член комитета по международной политике Штеффен Котре прокомментировал состоявшееся заседание Совета Россия-НАТО. «Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — заявил парламентарий, пишут РИА «Новости». Он добавил, что рассчитывает на постепенное сближение России и НАТО. Однако Штеффен Котре посчитал, что вряд ли страны придут к каким-либо результатам, если говорить о краткосрочной перспективе. В среду, 12 января прошли переговоры между Россией и НАТО насчет гарантий безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в диалоге были соблюдены дипломатические традиции со стороны РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прошествии пресс-конференции сделал вывод о том, что члены НАТО не собираются идти на компромисс России по расширению альянса на восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти России могут требовать у НАТО не дать Украине возможности вступить в альянс. Так депутат бундестага Германии, член комитета по международной политике Штеффен Котре прокомментировал состоявшееся заседание Совета Россия-НАТО. «Россия, так сказать, после окончания холодной войны, была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договоренностям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы. У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — заявил парламентарий, пишут РИА «Новости». Он добавил, что рассчитывает на постепенное сближение России и НАТО. Однако Штеффен Котре посчитал, что вряд ли страны придут к каким-либо результатам, если говорить о краткосрочной перспективе. В среду, 12 января прошли переговоры между Россией и НАТО насчет гарантий безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в диалоге были соблюдены дипломатические традиции со стороны РФ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прошествии пресс-конференции сделал вывод о том, что члены НАТО не собираются идти на компромисс России по расширению альянса на восток.