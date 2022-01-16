Экономист объяснил, где возьмут деньги на индексацию пенсий

В России не стоит ждать изменений налогового кодекса, считает Александр Сафонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России нет необходимости поднимать налоги, чтобы провести индексации пенсий по уровню фактической инфляции, так как бюджет страны был выполнен со значительным профицитом. Об этом сообщил бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«В этом плане Налоговый кодекс меняться не будет. Дополнительных налогов ожидать не стоит. Единственный источник, откуда можно взять средства — это федеральный бюджет. Поскольку он по прошлому году оказался профицитным, то есть, его доходы превысили расходы, то это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее не только по поводу расходов, дополнительно связанных с пенсионным обеспечением, с пенсионным страхованием, но и по ряду других направлений», — сказал Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Средняя сумма пенсии после индексации составит около 19 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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