Глава Минтруда назвал сумму пенсий после повышения

12 января 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Россиянам планируют поднять пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе, ссылаясь на заявления главы Минтруда Антона Котякова. «С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей», — сказал Антон Котяков. Пенсии поднимут для 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховые пенсии. Страховая пенсия по старости неработающих граждан будет в 2023 году 20 047 рублей, в 2024 году сумма составит 21 150 рублей, сказали в Минтруде. Общий объем дополнительных расходов в ближайшие два года достигнет более 500 млрд рублей. В 2022 году — 172,7 млрд рублей, в 2023 году — 178,3 млрд рублей, в 2024 году — 188,9 млрд рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсии выше уровня инфляции. По его словам, выплаты нужно поднять не на 8,4%, а на 8,6%. Пока нет окончательных данных по инфляции, поэтому нужен зазор, отметил Путин. Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что страховая пенсия может увеличится на 1400 рублей в случае одобрения инициативы главы государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе, ссылаясь на заявления главы Минтруда Антона Котякова. «С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей», — сказал Антон Котяков. Пенсии поднимут для 30,8 млн неработающих россиян, которые получают страховые пенсии. Страховая пенсия по старости неработающих граждан будет в 2023 году 20 047 рублей, в 2024 году сумма составит 21 150 рублей, сказали в Минтруде. Общий объем дополнительных расходов в ближайшие два года достигнет более 500 млрд рублей. В 2022 году — 172,7 млрд рублей, в 2023 году — 178,3 млрд рублей, в 2024 году — 188,9 млрд рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсии выше уровня инфляции. По его словам, выплаты нужно поднять не на 8,4%, а на 8,6%. Пока нет окончательных данных по инфляции, поэтому нужен зазор, отметил Путин. Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова сообщила, что страховая пенсия может увеличится на 1400 рублей в случае одобрения инициативы главы государства.