Против дагестанца, оскорбившего русских, возбудили уголовное дело

Уроженец Дагестана устроил скандал в одном из автобусов Москвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отношении уроженца Дагестана, который пригрозил избить все население России, возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета по Москве.

«В его действиях усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению», — сообщается на сайте СК.

Ранее в Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на инцидент и осудил действия земляка. Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов призвал наказать молодого человека за его слова.

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