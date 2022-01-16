В Москве мужчина накричал на пассажиров автобуса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». При этом молодой человек заявил, что считает Россию своим домом.

«Свиньи. Твари. С вами так себя надо вести. С вами, с русскими. Вы нацисты! Ничего, придет время, мы будем вас всех бить! Мы, дагестанцы», — сказал мужчина в адрес пассажиров одного из столичных автобусов. Видео инцидента опубликовал telegram-канал «Readovka».

На кадрах видно, что житель Дагестана накричал на нескольких женщин и стариков. «Старик, что ты мне сделаешь? Я у себя дома, я гражданин России», — сказал он пожилому мужчине.

Ранее в начале ноября в микрорайоне Новые Ватутинки группа неизвестных избила мужчину, который шел по улице с маленьким сыном. Пострадавший заявил, что драка началась после того, как один из злоумышленников ударил ребенка по лицу. В МВД Москвы сообщили, что нападавшие были разнорабочими из стран Кавказа. В России они официально проживают около девяти лет. Молодым людям предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенное группой лиц.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам