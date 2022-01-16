Глава Дагестана осудил земляка, угрожавшего русским расправой

Поведение дагестанца, который пригрозил избить все население России, нарушает все мыслимые нормы. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — передает слова Меликова пресс-служба главы Дагестана на его официальном сайте.
Меликов отметил, что правоохранительные органы должны дать оценку поведению молодого человека. «Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи», — заключил Меликов.
Ранее в Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов призвал наказать молодого человека за его слова.
Поведение дагестанца, который пригрозил избить все население России, нарушает все мыслимые нормы. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — передает слова Меликова пресс-служба главы Дагестана на его официальном сайте. Меликов отметил, что правоохранительные органы должны дать оценку поведению молодого человека. «Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи», — заключил Меликов. Ранее в Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов призвал наказать молодого человека за его слова.