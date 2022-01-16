Глава Дагестана осудил земляка, угрожавшего русским расправой

Правоохранительные органы должны дать оценку поведению дагестанца, который угрожал избить русских, считает Сергей Меликов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поведение дагестанца, который пригрозил избить все население России, нарушает все мыслимые нормы. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Поведение молодого человека не только нарушает все мыслимые нормы, существующие в человеческом обществе, но и противоречит исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца, определяющему в том числе отношение к старшим. Считаю, что этот человек должен принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить», — передает слова Меликова пресс-служба главы Дагестана на его официальном сайте.

Меликов отметил, что правоохранительные органы должны дать оценку поведению молодого человека. «Каждый подобный случай воспринимается в регионе как событие, требующее вмешательства семьи, школы, всех тех, кто ответственен за воспитание молодежи», — заключил Меликов.

Ранее в Москве уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов призвал наказать молодого человека за его слова.

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