В МГУ рассчитали срок окончания пандемии коронавируса

16 января 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Руководство России изучает математическую модель, разработанную в МГУ, заявил Виктор Садовничий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Согласно данным математической модели профессоров МГУ, пандемия коронавируса должна закончиться в начале 2023 года. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий. «Эта работа, она сейчас находится на столе руководства страны. Мы сделали математическую модель прогноза вируса. Мы взяли меры, которые принимаются и дали математический прогноз окончания — начало 2023 года наш прогноз», — заявил Садовничий в беседе с ОТР. По словам ректора МГУ, математическая модель отличается от реальной жизни, но ее точность, тем не менее, достаточно высокая. «Жизнь сложнее. Понятно, что могут быть повороты в мутациях и так далее. Но обычно наши модели всегда были точны. С их помощью мы предсказали и кризисы, и они совпадали», — заключил Садовничий. Ранее доктор физико-математических наук Андрей Леонидов заявил, что обычная математическая модель не поможет в расчете окончания пандемии. По словам ученого, нужно, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Согласно данным математической модели профессоров МГУ, пандемия коронавируса должна закончиться в начале 2023 года. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий. «Эта работа, она сейчас находится на столе руководства страны. Мы сделали математическую модель прогноза вируса. Мы взяли меры, которые принимаются и дали математический прогноз окончания — начало 2023 года наш прогноз», — заявил Садовничий в беседе с ОТР. По словам ректора МГУ, математическая модель отличается от реальной жизни, но ее точность, тем не менее, достаточно высокая. «Жизнь сложнее. Понятно, что могут быть повороты в мутациях и так далее. Но обычно наши модели всегда были точны. С их помощью мы предсказали и кризисы, и они совпадали», — заключил Садовничий. Ранее доктор физико-математических наук Андрей Леонидов заявил, что обычная математическая модель не поможет в расчете окончания пандемии. По словам ученого, нужно, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов.