В МГУ рассчитали срок окончания пандемии коронавируса

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Всероссийская студенческая олимпиада
Руководство России изучает математическую модель, разработанную в МГУ, заявил Виктор Садовничий Фото:
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Коронавирус COVID-19

Согласно данным математической модели профессоров МГУ, пандемия коронавируса должна закончиться в начале 2023 года. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

«Эта работа, она сейчас находится на столе руководства страны. Мы сделали математическую модель прогноза вируса. Мы взяли меры, которые принимаются и дали математический прогноз окончания — начало 2023 года наш прогноз», — заявил Садовничий в беседе с ОТР.

По словам ректора МГУ, математическая модель отличается от реальной жизни, но ее точность, тем не менее, достаточно высокая. «Жизнь сложнее. Понятно, что могут быть повороты в мутациях и так далее. Но обычно наши модели всегда были точны. С их помощью мы предсказали и кризисы, и они совпадали», — заключил Садовничий.

Ранее доктор физико-математических наук Андрей Леонидов заявил, что обычная математическая модель не поможет в расчете окончания пандемии. По словам ученого, нужно, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов.

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Согласно данным математической модели профессоров МГУ, пандемия коронавируса должна закончиться в начале 2023 года. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий. «Эта работа, она сейчас находится на столе руководства страны. Мы сделали математическую модель прогноза вируса. Мы взяли меры, которые принимаются и дали математический прогноз окончания — начало 2023 года наш прогноз», — заявил Садовничий в беседе с ОТР. По словам ректора МГУ, математическая модель отличается от реальной жизни, но ее точность, тем не менее, достаточно высокая. «Жизнь сложнее. Понятно, что могут быть повороты в мутациях и так далее. Но обычно наши модели всегда были точны. С их помощью мы предсказали и кризисы, и они совпадали», — заключил Садовничий. Ранее доктор физико-математических наук Андрей Леонидов заявил, что обычная математическая модель не поможет в расчете окончания пандемии. По словам ученого, нужно, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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