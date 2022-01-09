Ученый назвал единственный способ рассчитать конец пандемии

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Окончание пандемии нельзя рассчитать с помощью обычной математической модели, считает Андрей Леонидов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для точного расчета даты окончания пандемии COVID-19 необходимо, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов. Такое мнение выразил доктор физико-математических наук Андрей Леонидов.

«Тут сложность в том, что сама болезнь меняет характер. Единственный способ с таким справиться — иметь команду с моделью агентного типа не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры, например, вакцинация. Там должны быть десятки разных факторов», — сказал Леонидов в интервью радио Sputnik.

Как отметил ученый, помимо вакцинации модель может учитывать, где именно чаще всего происходит передача вируса. При этом сами данные должны обновляться минимум раз в неделю. В таком случае модель расчета может быть близка к реальности.

Ранее ученый из Греции рассчитал, что пандемия закончится 20 февраля. По словам ученого, математическая модель развития «безудержной волны» пандемии показывает, что 20 февраля, через месяц после пика волны «Омикрона», у общества разовьется коллективный иммунитет.

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Для точного расчета даты окончания пандемии COVID-19 необходимо, чтобы группа ученых использовала математическую модель агентного типа, которая учитывает множество побочных факторов. Такое мнение выразил доктор физико-математических наук Андрей Леонидов. «Тут сложность в том, что сама болезнь меняет характер. Единственный способ с таким справиться — иметь команду с моделью агентного типа не общую, а очень конкретную, в которую все заложено, и в которой бы отслеживались критичные для предсказания параметры, например, вакцинация. Там должны быть десятки разных факторов», — сказал Леонидов в интервью радио Sputnik. Как отметил ученый, помимо вакцинации модель может учитывать, где именно чаще всего происходит передача вируса. При этом сами данные должны обновляться минимум раз в неделю. В таком случае модель расчета может быть близка к реальности. Ранее ученый из Греции рассчитал, что пандемия закончится 20 февраля. По словам ученого, математическая модель развития «безудержной волны» пандемии показывает, что 20 февраля, через месяц после пика волны «Омикрона», у общества разовьется коллективный иммунитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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