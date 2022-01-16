Адвокат Жорин: ограбление вдовы Градского похоже на инсценировку. «Это вскроется»

17 января 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Адвокат предположил участие Коташенко в инсценировке происшествия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный российский адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин заявил, что дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко может обрести неожиданный поворот. По его словам, обстоятельства произошедшего вызывают много вопросов, в правдивости показаний Коташенко есть сомнения. «Если с 13 до 20 часов ей (Марине Коташенко — прим. URA.RU) ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов» — рассказал Жорин «Пятому каналу». Отмечается, что, по информации ряда СМИ, вооруженное нападение произошло 16 января около полудня, однако Коташенко обратилась в правоохранительные органы спустя достаточно большой промежуток времени. Между тем, по словам Жорина, многие преступления расследуются именно «по горячим следам». Также сообщается, что на мысль об инсценировке наталкивает информация из некоторых источников о том, что сами сотрудники правоохранительных органов с недоверием относятся к словам Коташенко. «Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности», — сообщил Жорин. Ранее сообщалось, что трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Известный российский адвокат, представляющий интересы знаменитостей, Сергей Жорин заявил, что дело об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко может обрести неожиданный поворот. По его словам, обстоятельства произошедшего вызывают много вопросов, в правдивости показаний Коташенко есть сомнения. «Если с 13 до 20 часов ей (Марине Коташенко — прим. URA.RU) ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов» — рассказал Жорин «Пятому каналу». Отмечается, что, по информации ряда СМИ, вооруженное нападение произошло 16 января около полудня, однако Коташенко обратилась в правоохранительные органы спустя достаточно большой промежуток времени. Между тем, по словам Жорина, многие преступления расследуются именно «по горячим следам». Также сообщается, что на мысль об инсценировке наталкивает информация из некоторых источников о том, что сами сотрудники правоохранительных органов с недоверием относятся к словам Коташенко. «Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определенное отношение к происшествию в виде соучастия в нем, это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности», — сообщил Жорин. Ранее сообщалось, что трое вооруженных мужчин совершили нападение на Марину Коташенко. Нарушители забрали у женщины 100 миллионов рублей.