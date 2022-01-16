В ХМАО ожидаются метель, сильный ветер и похолодание до -31

Заморозки ожидаются в ночное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО 17 и 18 января ожидаются метель, сильный ветер и похолодание в ночное время до -31 градуса по Цельсию. Об этом сообщает окружной центр по гидрометеорологии.

«17 января в большинстве районов снег, местами сильный, при усилении ветра метель. Ветер южный ночью 5 -10 м/с, днем 8 — 13 м/с, в отдельных районах порывы 15 — 20 м/с, температура воздуха ночью -6,-11 °С, в западных районах -16,-21 °С, при прояснениях до -31 °С, днем -4,-9 °С. 18 января облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег, ночью метель. Ветер юго-западный 6 — 11 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15 — 18 м/с. Температура воздуха ночью -16,-21 °С, при прояснениях -25,-30 °С, днем -8,-13 °С» — написано в сообщении гидрометцентра.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», сильный ветер порывами до 20 метров в секунду ожидается в Нижневартовске 17 января, в Ханты-Мансийске ветер усилится до 17 метров в секунду, а в Сургуте до 18. Во вторник ветер в окружной столице стихнет до 5-8 метров в секунду, в Сургуте до 7-9, в Нижневартовске синоптики прогнозируют порывы до 12 метров в секунду. По данным сервисов, на территории округа в понедельник будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Во вторник в Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики сделали прогноз на Новый год в ХМАО. Онлайн-сервисы сообщали, что в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске ожидался сильный ветер.

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