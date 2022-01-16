16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Мошенники с помощью QR-кодов оформляют кредиты на пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильтры на входе в ТРЦ. Курган, куар код, QR код
Злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» Фото:

В Пермском крае появился новый вид телефонного мошенничества. Об этом сообщили в официальном twitter-аккаунте call-центра города Перми.

«Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Теперь они выступают якобы сотрудниками портала „Госуслуги“ и предлагают привязать QR-код к странице пользователя с целью получить доступ к личному кабинету», — сказано в сообщении.

Злоумышленники звонят по номеру телефона человеку, далее этот номер вводят при входе в аккаунт «Госуслуг», после чего просят продиктовать код, полученный в смс. Получив доступ, они меняют пароль, чтобы владелец аккаунта уже не смог войти, и оформляют кредиты, займы или рассрочки. В связи с участившимися случаями, «Госуслуги» разослали пользователям на почту предупреждения.

«Не сообщайте код из смс никому. Сотрудники „Госуслуг“ никогда не запрашивают такую информацию», — говорится в письме.

Ранее URA.RU сообщали, что пермяка будут судить за хищение миллионов со счета умершего. Ему удалось похитить около 12 млн рублей умершего земляка, которые хранились в двух банках.

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В Пермском крае появился новый вид телефонного мошенничества. Об этом сообщили в официальном twitter-аккаунте call-центра города Перми. «Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Теперь они выступают якобы сотрудниками портала „Госуслуги“ и предлагают привязать QR-код к странице пользователя с целью получить доступ к личному кабинету», — сказано в сообщении. Злоумышленники звонят по номеру телефона человеку, далее этот номер вводят при входе в аккаунт «Госуслуг», после чего просят продиктовать код, полученный в смс. Получив доступ, они меняют пароль, чтобы владелец аккаунта уже не смог войти, и оформляют кредиты, займы или рассрочки. В связи с участившимися случаями, «Госуслуги» разослали пользователям на почту предупреждения. «Не сообщайте код из смс никому. Сотрудники „Госуслуг“ никогда не запрашивают такую информацию», — говорится в письме. Ранее URA.RU сообщали, что пермяка будут судить за хищение миллионов со счета умершего. Ему удалось похитить около 12 млн рублей умершего земляка, которые хранились в двух банках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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