Мошенники с помощью QR-кодов оформляют кредиты на пермяков

Злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае появился новый вид телефонного мошенничества. Об этом сообщили в официальном twitter-аккаунте call-центра города Перми.

«Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Теперь они выступают якобы сотрудниками портала „Госуслуги“ и предлагают привязать QR-код к странице пользователя с целью получить доступ к личному кабинету», — сказано в сообщении.

Злоумышленники звонят по номеру телефона человеку, далее этот номер вводят при входе в аккаунт «Госуслуг», после чего просят продиктовать код, полученный в смс. Получив доступ, они меняют пароль, чтобы владелец аккаунта уже не смог войти, и оформляют кредиты, займы или рассрочки. В связи с участившимися случаями, «Госуслуги» разослали пользователям на почту предупреждения.

«Не сообщайте код из смс никому. Сотрудники „Госуслуг“ никогда не запрашивают такую информацию», — говорится в письме.

Ранее URA.RU сообщали, что пермяка будут судить за хищение миллионов со счета умершего. Ему удалось похитить около 12 млн рублей умершего земляка, которые хранились в двух банках.

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