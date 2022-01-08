Пермяка будут судить за хищение миллионов со счета умершего

Мошенники попались, когда пытались похитить акции со счета мертвого пермяка Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В Перми будут судить местного жителя, который вместе с сообщниками похитил со счета мертвого мужчины 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

«Соучастникам удалось похитить около 12 млн рублей умершего пермяка, которые хранились в двух банках», — сообщает МВД. Попались мошенники, когда захотели похитить еще и акции погибшего. Служба безопасности банка проинформировала о готовящемся преступлении полицейских.

На счету умершего пермяка хранилась крупная сумма денег и 181 тысячи акций, общей стоимостью более 38 млн рублей. Злоумышленники, узнав об этом, решили похитить средства. По версии следствия, для этой цели использовался поддельный паспорт с данными умершего и фотографией одного из соучастников. Обвиняемый 1960 года рождения сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении остальных соучастников ведется расследование.