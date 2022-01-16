В Белоярском будет назначен новый и. о. главы — уже второй с ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющий обязанности главы Белоярского городского округа (Свердловская область) Михаил Иванов, работающий с ноября, будет отстранен от должности по представлению прокуратуры. Как сообщили URA.RU источник в местной власти, такое решение на внеочередном заседании 17 января примут депутаты гордумы.

«Об отстранении Иванова просила прокуратура, представление внесли на прошлой неделе. Там речь о нарушении антикоррупционного законодательства — махинации с выделением земли. Дума сегодня [17 января] снимет с Иванова полномочия исполняющего обязанности», — поделился собеседник, близкий к местной администрации. В гордуме Белоярского подтвердили URA.RU, что вопрос вынесен на заседание.

Решением депутатов Иванов не будет уволен из мэрии, а вернется в должность первого вице-мэра — этот пост он занимал до ноября 2021-го. Затем, уже в ближайшее время, будет принято его заявление об окончательном уходе в отставку. Ожидается, что полномочия «и. о.» будут возложены на замглавы по социальным вопросам Елену Клименко. В мэрии заявили URA.RU, что не обладают такой информацией.

Предыдущий глава Белоярского Андрей Горбов, уволенный в ноябре прошлого года, также привлекал внимание прокуратуры. Тогда в ходе антикоррупционной проверки выяснилось, что в течение двух лет мэр начислял премии самому себе. Сам Горбов заявлял, что освободил пост по собственному желанию, а свою отставку якобы обдумывал с августа. С 23 ноября и. о. мэра Белоярского стал Михаил Иванов, ранее возглавлявший отдел МВД в Каменске-Уральском.

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