Свердловского мэра уволили за начисление премий самому себе

Андрей Горбов покинул кресло мэра в конце ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов, покинувший пост в конце осени, был уволен из-за начисления премий самому себе. Это выяснилось в ходе антикоррупционной проверки, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее утверждалось, что чиновник ушел в отставку по собственному желанию.

«Главе городского округа в период с января 2018 года по апрель 2020 года неоднократно выплачивались премиальные вознаграждения на основании подписанных им распоряжений без решения представительного органа местного самоуправления», — отметили в прокуратуре. Учитывая это нарушение, ведомство внесло представление в местную думу, рассмотрев которое депутаты отправили Горбова в отставку.

С 23 ноября и. о. мэра Белоярского стал Михаил Иванов, который ранее возглавлял Косулинскую сельскую управу. Сам Горбов заявлял, что освободил пост по собственному желанию, а свою отставку обдумывал с августа. Источники URA.RU связывали увольнение мэра с проигрышем на сентябрьских выборах — в местную думу «Единая Россия» взяла лишь шесть мандатов из 20.

14 декабря в отставку ушел глава Верхней Салды Константин Носков, проработавший на посту меньше года. Незадолго до него мэр Североуральска Василий Матюшенко отправился в длительный отпуск, после которого тоже покинет пост.