16 января 2022
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14 января 2022

В Перми резко выросли цены на новые квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новостройка, кран башенный
Из-за роста цен, спрос на первичное жилье в Перми упал за год на 16% Фото:

В Перми на четверть подорожали новостройки. За 2021 год стоимость нового жилья выросла в среднем на 26%, говорится в релизе компании «Авито», который есть в распоряжении URA.RU.

«В Перми средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках по итогам 2021 года превысила прошлогодние значения на 26%», — говорится в релизе. По России цена в среднем выросла в 1,5 раза.

Специалисты отмечают, что из-за повышения цены у пермяков начал падать спрос на новые квартиры. За предыдущий год новостройками в Перми стали интересоваться на 16% меньше. Однако аналитики сообщают, что интерес к новым квартирам все равно остается на высоком уровне. За 2021 год предложение новостроек увеличилось на 22%.

Также в компании сообщили, что стоит ожидать стабилизации цен на новостройки благодаря тому, что спрос и предложение на рынке новостроек будут уравновешены. Застройщики постараются избежать быстрого роста стоимости и, возможно, будут предлагать специальные предложения и скидки покупателям.

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В Перми на четверть подорожали новостройки. За 2021 год стоимость нового жилья выросла в среднем на 26%, говорится в релизе компании «Авито», который есть в распоряжении URA.RU. «В Перми средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках по итогам 2021 года превысила прошлогодние значения на 26%», — говорится в релизе. По России цена в среднем выросла в 1,5 раза. Специалисты отмечают, что из-за повышения цены у пермяков начал падать спрос на новые квартиры. За предыдущий год новостройками в Перми стали интересоваться на 16% меньше. Однако аналитики сообщают, что интерес к новым квартирам все равно остается на высоком уровне. За 2021 год предложение новостроек увеличилось на 22%. Также в компании сообщили, что стоит ожидать стабилизации цен на новостройки благодаря тому, что спрос и предложение на рынке новостроек будут уравновешены. Застройщики постараются избежать быстрого роста стоимости и, возможно, будут предлагать специальные предложения и скидки покупателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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