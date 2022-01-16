СМИ: организатор убийства мэра из ХМАО ведет тайные переговоры

Источник в правоохранительных органах предполагает, что за 18 лет у осужденного поменялась позиция по отношению к делу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Москве, где сейчас в СИЗО «Лефортово» находится Алексей Пичугин, организатор убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также серии расправ с бизнесменами, осужденный на пожизненное заключение, обсуждают возможное смягчение его приговора. Об этом сообщает источник « Коммерсанта» из числа высокопоставленных силовиков. Сам Пичугин ранее был начальником отдела службы экономической безопасности ЮКОСа.

«В „Лефортово“ сейчас обсуждается возможность смягчения наказания для Пичугина или его помилование. Детали переговоров пытаются сохранить в тайне все участники процесса», — передает слова источника издание.

Инсайдер добавляет, что, вероятно, у Пичугина, так и не признавшего своей вины, за полтора десятка лет поменялась позиция по отношению к делу. По словам собеседника газеты, Пичугин отказывается от любых встреч с правозащитниками, он написал письменное заявление с просьбой оградить его от общественных наблюдателей. Осужденный уже полгода находится в СИЗО «Лефортово», официально цель этапирования не озвучивалась, источник ТАСС сообщал, что осужденного якобы доставили в Москву для проведения следственных действий.

Представители следственного комитета и ФСИН отказались раскрывать причины нахождения в «Лефортово» Пичугина и комментировать ситуацию о переговорах о смягчении наказания и помиловании. Адвокат Дмитрий Харламов сообщил, что у него нет информации о каких-либо переговорах между силовиками и Пичугиным, он сообщает, что навещает подзащитного для урегулирования бытовых вопросов.

Пичугин Мосгорсудом ранее был признан виновным в организации покушений на мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его жену, а также гендиректора фирмы «Феникс» Валентину Корнееву и Николая Федотова — водителя гендиректора нефтяной компании East petroleum handelsgas GmbH. Также суд установил, что он подготовил покушения на Евгения Рыбина, владельца East petroleum, бывшего сотрудника финансово-промышленной группы МЕНАТЕП Ольгу Костину и управляющего делами ЗАО «Роспром» Сергея Колесова.

Ранее URA.RU писало, что к соратнику Ходорковского в СИЗО не пускают правозащитников. секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что причиной отказа был карантин, организованный для прибывших заключенных.

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