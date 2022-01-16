СМИ: организатор убийства мэра из ХМАО ведет тайные переговоры

В Москве, где сейчас в СИЗО «Лефортово» находится Алексей Пичугин, организатор убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также серии расправ с бизнесменами, осужденный на пожизненное заключение, обсуждают возможное смягчение его приговора. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» из числа высокопоставленных силовиков. Сам Пичугин ранее был начальником отдела службы экономической безопасности ЮКОСа.
«В „Лефортово“ сейчас обсуждается возможность смягчения наказания для Пичугина или его помилование. Детали переговоров пытаются сохранить в тайне все участники процесса», — передает слова источника издание.
Инсайдер добавляет, что, вероятно, у Пичугина, так и не признавшего своей вины, за полтора десятка лет поменялась позиция по отношению к делу. По словам собеседника газеты, Пичугин отказывается от любых встреч с правозащитниками, он написал письменное заявление с просьбой оградить его от общественных наблюдателей. Осужденный уже полгода находится в СИЗО «Лефортово», официально цель этапирования не озвучивалась, источник ТАСС сообщал, что осужденного якобы доставили в Москву для проведения следственных действий.
Представители следственного комитета и ФСИН отказались раскрывать причины нахождения в «Лефортово» Пичугина и комментировать ситуацию о переговорах о смягчении наказания и помиловании. Адвокат Дмитрий Харламов сообщил, что у него нет информации о каких-либо переговорах между силовиками и Пичугиным, он сообщает, что навещает подзащитного для урегулирования бытовых вопросов.
Пичугин Мосгорсудом ранее был признан виновным в организации покушений на мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его жену, а также гендиректора фирмы «Феникс» Валентину Корнееву и Николая Федотова — водителя гендиректора нефтяной компании East petroleum handelsgas GmbH. Также суд установил, что он подготовил покушения на Евгения Рыбина, владельца East petroleum, бывшего сотрудника финансово-промышленной группы МЕНАТЕП Ольгу Костину и управляющего делами ЗАО «Роспром» Сергея Колесова.
Ранее URA.RU писало, что к соратнику Ходорковского в СИЗО не пускают правозащитников. секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что причиной отказа был карантин, организованный для прибывших заключенных.
В Москве, где сейчас в СИЗО «Лефортово» находится Алексей Пичугин, организатор убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также серии расправ с бизнесменами, осужденный на пожизненное заключение, обсуждают возможное смягчение его приговора. Об этом сообщает источник «Коммерсанта» из числа высокопоставленных силовиков. Сам Пичугин ранее был начальником отдела службы экономической безопасности ЮКОСа. «В „Лефортово“ сейчас обсуждается возможность смягчения наказания для Пичугина или его помилование. Детали переговоров пытаются сохранить в тайне все участники процесса», — передает слова источника издание. Инсайдер добавляет, что, вероятно, у Пичугина, так и не признавшего своей вины, за полтора десятка лет поменялась позиция по отношению к делу. По словам собеседника газеты, Пичугин отказывается от любых встреч с правозащитниками, он написал письменное заявление с просьбой оградить его от общественных наблюдателей. Осужденный уже полгода находится в СИЗО «Лефортово», официально цель этапирования не озвучивалась, источник ТАСС сообщал, что осужденного якобы доставили в Москву для проведения следственных действий. Представители следственного комитета и ФСИН отказались раскрывать причины нахождения в «Лефортово» Пичугина и комментировать ситуацию о переговорах о смягчении наказания и помиловании. Адвокат Дмитрий Харламов сообщил, что у него нет информации о каких-либо переговорах между силовиками и Пичугиным, он сообщает, что навещает подзащитного для урегулирования бытовых вопросов. Пичугин Мосгорсудом ранее был признан виновным в организации покушений на мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, бизнесмена Сергея Горина и его жену, а также гендиректора фирмы «Феникс» Валентину Корнееву и Николая Федотова — водителя гендиректора нефтяной компании East petroleum handelsgas GmbH. Также суд установил, что он подготовил покушения на Евгения Рыбина, владельца East petroleum, бывшего сотрудника финансово-промышленной группы МЕНАТЕП Ольгу Костину и управляющего делами ЗАО «Роспром» Сергея Колесова. Ранее URA.RU писало, что к соратнику Ходорковского в СИЗО не пускают правозащитников. секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что причиной отказа был карантин, организованный для прибывших заключенных.