В ЯНАО продадут газовое месторождение за 200 миллионов рублей

Право пользования недрами на участке Светлогорский-1 в ЯНАО разыграют на аукционе в Тюмени. Стартовая цена составляет 208 миллионов рублей, сообщается на сайте Роснедр.
«Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Светлогорский 1,расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Аукцион пройдет 25 февраля в Тюмени в конференц-зале ФАУ «ЗапСибНИИГГ».
Прогнозируемые запасы участка Светлогорский-1, площадью 3 192 квадратных километров, составляют 20 миллиардов кубометров газа и четыре миллиона тонн газового конденсата. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Шаг аукциона — 20 840 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО. Компания потратила на месторождения газа 17 миллионов рублей.
Право пользования недрами на участке Светлогорский-1 в ЯНАО разыграют на аукционе в Тюмени. Стартовая цена составляет 208 миллионов рублей, сообщается на сайте Роснедр. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Светлогорский 1,расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Аукцион пройдет 25 февраля в Тюмени в конференц-зале ФАУ «ЗапСибНИИГГ». Прогнозируемые запасы участка Светлогорский-1, площадью 3 192 квадратных километров, составляют 20 миллиардов кубометров газа и четыре миллиона тонн газового конденсата. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Шаг аукциона — 20 840 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО. Компания потратила на месторождения газа 17 миллионов рублей.