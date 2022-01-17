В ЯНАО продадут газовое месторождение за 200 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, скважина, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль, недрапользователи
На месторождении Светлогорский-1 находятся запасы более 20 млрд кубометров газа Фото:

Право пользования недрами на участке Светлогорский-1 в ЯНАО разыграют на аукционе в Тюмени. Стартовая цена составляет 208 миллионов рублей, сообщается на сайте Роснедр.

«Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Светлогорский 1,расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Аукцион пройдет 25 февраля в Тюмени в конференц-зале ФАУ «ЗапСибНИИГГ».

Прогнозируемые запасы участка Светлогорский-1, площадью 3 192 квадратных километров, составляют 20 миллиардов кубометров газа и четыре миллиона тонн газового конденсата. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Шаг аукциона — 20 840 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО. Компания потратила на месторождения газа 17 миллионов рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Право пользования недрами на участке Светлогорский-1 в ЯНАО разыграют на аукционе в Тюмени. Стартовая цена составляет 208 миллионов рублей, сообщается на сайте Роснедр. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Светлогорский 1,расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Аукцион пройдет 25 февраля в Тюмени в конференц-зале ФАУ «ЗапСибНИИГГ». Прогнозируемые запасы участка Светлогорский-1, площадью 3 192 квадратных километров, составляют 20 миллиардов кубометров газа и четыре миллиона тонн газового конденсата. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Шаг аукциона — 20 840 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО. Компания потратила на месторождения газа 17 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...