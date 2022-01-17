В ЯНАО продадут газовое месторождение за 200 миллионов рублей

17 января 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

На месторождении Светлогорский-1 находятся запасы более 20 млрд кубометров газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Право пользования недрами на участке Светлогорский-1 в ЯНАО разыграют на аукционе в Тюмени. Стартовая цена составляет 208 миллионов рублей, сообщается на сайте Роснедр. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Светлогорский 1,расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Аукцион пройдет 25 февраля в Тюмени в конференц-зале ФАУ «ЗапСибНИИГГ». Прогнозируемые запасы участка Светлогорский-1, площадью 3 192 квадратных километров, составляют 20 миллиардов кубометров газа и четыре миллиона тонн газового конденсата. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Шаг аукциона — 20 840 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО. Компания потратила на месторождения газа 17 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Право пользования недрами на участке Светлогорский-1 в ЯНАО разыграют на аукционе в Тюмени. Стартовая цена составляет 208 миллионов рублей, сообщается на сайте Роснедр. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу проводит аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участке Светлогорский 1,расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении ведомства. Аукцион пройдет 25 февраля в Тюмени в конференц-зале ФАУ «ЗапСибНИИГГ». Прогнозируемые запасы участка Светлогорский-1, площадью 3 192 квадратных километров, составляют 20 миллиардов кубометров газа и четыре миллиона тонн газового конденсата. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Шаг аукциона — 20 840 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» выиграл аукционы на право пользования Восточно-Малыгинсим и Восточно-Харасавэйским участками недр в ЯНАО. Компания потратила на месторождения газа 17 миллионов рублей.