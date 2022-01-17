В ЕС заявили о готовности к переговорам с Россией

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Посол Франции в России Пьер Леви. Екатеринбург, levy pierre, леви пьер
Пьер Леви заявил о необходимости диалога с Москвой Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Россия и Евросоюз должны продолжать переговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности, заявил посол Франции в России Пьер Леви. Об этом он заявил на брифинге, посвященном председательству Франции в Совете ЕС.

«Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности. Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету», — цитирует РИА «Новости» Леви.

В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых кроме прочего обсуждали Украину. Стороны не пришли к взаимопониманию по вопросу расширения альянса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 января, что Евросоюз разрушил отношения с Москвой. По словам министра, он пока не готов оценить возможность отдельного диалога РФ и ЕС по гарантиям безопасности.

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Россия и Евросоюз должны продолжать переговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности, заявил посол Франции в России Пьер Леви. Об этом он заявил на брифинге, посвященном председательству Франции в Совете ЕС. «Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности. Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету», — цитирует РИА «Новости» Леви. В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых кроме прочего обсуждали Украину. Стороны не пришли к взаимопониманию по вопросу расширения альянса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 января, что Евросоюз разрушил отношения с Москвой. По словам министра, он пока не готов оценить возможность отдельного диалога РФ и ЕС по гарантиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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