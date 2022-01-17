В ЕС заявили о готовности к переговорам с Россией

17 января 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Пьер Леви заявил о необходимости диалога с Москвой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Россия и Евросоюз должны продолжать переговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности, заявил посол Франции в России Пьер Леви. Об этом он заявил на брифинге, посвященном председательству Франции в Совете ЕС. «Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности. Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету», — цитирует РИА «Новости» Леви. В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых кроме прочего обсуждали Украину. Стороны не пришли к взаимопониманию по вопросу расширения альянса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 января, что Евросоюз разрушил отношения с Москвой. По словам министра, он пока не готов оценить возможность отдельного диалога РФ и ЕС по гарантиям безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Евросоюз должны продолжать переговоры по вопросам безопасности и стратегической стабильности, заявил посол Франции в России Пьер Леви. Об этом он заявил на брифинге, посвященном председательству Франции в Совете ЕС. «Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности. Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету», — цитирует РИА «Новости» Леви. В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых кроме прочего обсуждали Украину. Стороны не пришли к взаимопониманию по вопросу расширения альянса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 января, что Евросоюз разрушил отношения с Москвой. По словам министра, он пока не готов оценить возможность отдельного диалога РФ и ЕС по гарантиям безопасности.