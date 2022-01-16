Мать из Кургана лишат родительских прав после стримов в TikTok

Комиссия по делам несовершеннолетних города Кургана готовит иск в суд в отношении многодетной матери после алко-стримов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комиссия по делам несовершеннолетних города Кургана будет через суд требовать лишения родительских прав многодетной матери, которая устраивала стримы в TikTok, предположительно, в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних города Кургана готовит повторный иск о лишении родителей детей родительских прав. На период, пока не решится этот вопрос, временную опеку над детьми планирует оформить их бабушка», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

По данным городских властей, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних вместе с полицией уже проверили эту семью. «Дальнейшее жизнеустройство детей определено в соответствии с Семейным Кодексом, сейчас им ничего не угрожает», — отмечают в мэрии. Семья уже состояла на учете. В 2021 году родителей уже пытались лишить родительских прав через суд, но им вынесли только предупреждение.

Ситуацию в семье взяла под контроль и уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина, сообщает Центр управления регионом. Омбудсмен также сообщила, что готовится повторный иск в суд о лишении родительских прав.

Видеоролики с многодетной жительницей Кургана, которая проводила алко-стримы в TikTok, появились накануне в курганских пабликах в соцсети «ВКонтаткте». На одном из видео женщина вышла в эфир около 1 часа ночи, материлась и включала музыку. Женщина заявила, что у нее трое детей — 9, 4 и 1 лет. По данным пресс-службы УМВД по Курганской области, семья состоит на учете в инспекции ПДН ОП-4 УМВД России по городу Кургану как неблагополучная. В полиции также сообщили, что в отношении матери проводится проверка.

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