В Кургане у многодетной матери забрали детей за стрим в TikTok

Многодетная мать из Кургана устраивала алко- стримы в TikTok Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у многодетной матери, которая утраивала стримы в TikTok, предположительно, в нетрезвом виде, органы опеки заберут детей. Об этом сообщили в администрации города.

«По поступившей информации полиция и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних выехали в данную семью. В настоящее время, дети находятся в безопасности. Решается вопрос о временном помещении детей в областной социально-реабилитационный центр», — ответили специалисты администрации Кургана под постом с видео, на котором нетрезвая женщина проводит стрим в TikTok.

Видеоролики с многодетной жительницей Кургана, которая проводила алко-стримы в TikTok, появились накануне в курганских пабликах в соцсети «ВКонтаткте». На одном из видео женщина вышла в эфир около 1 часа ночи, материлась и включала музыку. По словам женщины, у нее трое детей — 9, 4 и 1 лет. По данным пресс-службы УМВД по Курганской области, семья состоит на учете в инспекции ПДН ОП-4 УМВД России по городу Кургану, как неблагополучная. «В адрес сразу выехали сотрудники ПДН и представители опеки. Детей изъяли и передали бабушке, на мать составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. В настоящее время в отношении матери проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — уточнили в ведомстве.

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