В Кремле оценили возможность размещения войск РФ на Кубе

Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Пока рано говорить о конкретных сценариях размещения российских ракет на Кубе, но Россия думает о том, как обеспечить свою безопасность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«По Латинской Америке: мы ведем речь о суверенных государствах. В контексте нынешней ситуации Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность, но говорить о конкретных сценариях рано. Мы разные рассматриваем. Постановка вопроса у нас предельно корректна. Тут не нужно делать сложным то, что сложным не является», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что российские дипломаты намекнули США о возможном размещении ядерных ракет на Кубе, пишет «Национальная служба новостей». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил появления российских ракет в Латинской Америке, пишет агентство Nation News.

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