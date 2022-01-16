16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Челябинец по документам выращивал в квартире лосей и лошадей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Фантомная ферма была удалена из реестра (фото из архива) Фото:

Производственная площадка предпринимателя по разведению и содержанию лошадей, лосей и маралов по документам располагалась в жилом доме Челябинска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С помощью ФГИС „Меркурий“ выявлена фантомная площадка в Челябинске по улице Энергетиков. По документам индивидуальный предприниматель занимался разведением и содержанием крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, лосей, маралов в жилом доме», — заявили в пресс-службе ведомства.

Данная площадка была переведена в статус фантомных. По этой причине региональный Россельхознадзор исключил звероферму на дому из реестра информационной системы «Цербер». Ведомство также обнаружило еще две фантомные площадки предприятий ООО «ЧелСпецСнаб» и ИП Белякова, которые прекратили свою деятельность.

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Производственная площадка предпринимателя по разведению и содержанию лошадей, лосей и маралов по документам располагалась в жилом доме Челябинска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «С помощью ФГИС „Меркурий“ выявлена фантомная площадка в Челябинске по улице Энергетиков. По документам индивидуальный предприниматель занимался разведением и содержанием крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, лосей, маралов в жилом доме», — заявили в пресс-службе ведомства. Данная площадка была переведена в статус фантомных. По этой причине региональный Россельхознадзор исключил звероферму на дому из реестра информационной системы «Цербер». Ведомство также обнаружило еще две фантомные площадки предприятий ООО «ЧелСпецСнаб» и ИП Белякова, которые прекратили свою деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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