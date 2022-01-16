Челябинец по документам выращивал в квартире лосей и лошадей

Фантомная ферма была удалена из реестра (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производственная площадка предпринимателя по разведению и содержанию лошадей, лосей и маралов по документам располагалась в жилом доме Челябинска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С помощью ФГИС „Меркурий“ выявлена фантомная площадка в Челябинске по улице Энергетиков. По документам индивидуальный предприниматель занимался разведением и содержанием крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, лосей, маралов в жилом доме», — заявили в пресс-службе ведомства.

Данная площадка была переведена в статус фантомных. По этой причине региональный Россельхознадзор исключил звероферму на дому из реестра информационной системы «Цербер». Ведомство также обнаружило еще две фантомные площадки предприятий ООО «ЧелСпецСнаб» и ИП Белякова, которые прекратили свою деятельность.