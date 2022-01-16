Первыми на помощь водителю пришли очевидцы, затем — пожарные (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очевидцы пожара, случившегося 17 января на развязке улиц Монтажников и Республики в Тюмени, помогли затушить загоревшийся автомобиль при помощи снега. Видео происшествия размещено в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«На развязке Монтажников и Республики. Мужики-работяги красавчики, с лопатами сразу прибежали и начали снегом закидывать. Вроде как газ засифонил», — так описал произошедшее автор ролика о тушении автомобиля, выложивший его в социальных сетях.

На видео видно, что вскоре к тушению машины присоединились и пожарные. Всего на месте работали две единицы техники и шесть человек личного состава.

«Вызов поступил в 11:20, возгорание ликвидировано в 11:35. У автомобиля поврежден моторный отсек. Причина пожара — вспышка паровоздушной смеси», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

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