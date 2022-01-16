Челябинец выиграл квартиру по совету продавца лотерейного киоска

Вместо жилья челябинец предпочел взять 1,7 млн рублей, которыми погасил имевшуюся ипотеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель из Челябинской области Юрий Иванов выиграл квартиру стоимостью 1,7 млн рублей благодаря совету продавца лотерейного киоска. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Столото».

«Я хотел купить билеты другого розыгрыша, а сотрудница киоска вежливо порекомендовала взять „Жилищную лотерею“. Попросил дать мне один билет сверху пачки. Он и оказался счастливым», — цитирует челябинца пресс-служба «Столото».

Приз Иванов предпочел получить деньгами, которые все равно пойдут на погашение ипотечного кредита, взятого три года назад на покупку загородного дома. Челябинец работает водителем, а на приусадебном участке держит коз, кур и свиней. У него трое взрослых детей и шесть внуков.

За прошедший год стали лотерейными миллионерами 123 южноуральца. Совокупный выигрыш жителей Челябинской области за 2021 года составил более 682 млн рублей, самой большой суммой стали 25 миллионов 345 тысяч рублей, а 54 человека получили более 500 тысяч рублей.

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