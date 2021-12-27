27 декабря 2021
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25 декабря 2021

Десятки челябинцев стали миллионерами благодаря лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейный билет
Совокупный выигрыш жителей составил более 682 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Самый крупный выигрыш по итогам года превысил 25 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в дирекции по связям с общественностью «Столото».

«В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. В частности, 54 жителя региона в уходящем году выиграли от 500 тыс рублей. Самый крупный выигрыш в области составил 25 миллионов 345 тысяч рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Самый крупный выигрыш достался жительнице Челябинска по имени Антонина. В мае текущего года она выиграла в «Столото» 25 млн 345 тысяч рублей. По словам челябинки, накануне розыгрыша у нее было предчувствие, что она выиграет суперприз. На эти деньги она планировала вместе с супругом купить новое жилье, путешествовать и приобрести новые гаджеты для детей.

В компании URA.RU также рассказали, что совокупный выигрыш жителей региона в 2021 году составил более 682 млн рублей. Общее количество выигрышных билетов в 2021 году составило более 4 млн штук.

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В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. Самый крупный выигрыш по итогам года превысил 25 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в дирекции по связям с общественностью «Столото». «В Челябинской области 23 человека в 2021 году стали лотерейными миллионерами. В частности, 54 жителя региона в уходящем году выиграли от 500 тыс рублей. Самый крупный выигрыш в области составил 25 миллионов 345 тысяч рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе. Самый крупный выигрыш достался жительнице Челябинска по имени Антонина. В мае текущего года она выиграла в «Столото» 25 млн 345 тысяч рублей. По словам челябинки, накануне розыгрыша у нее было предчувствие, что она выиграет суперприз. На эти деньги она планировала вместе с супругом купить новое жилье, путешествовать и приобрести новые гаджеты для детей. В компании URA.RU также рассказали, что совокупный выигрыш жителей региона в 2021 году составил более 682 млн рублей. Общее количество выигрышных билетов в 2021 году составило более 4 млн штук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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