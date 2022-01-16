16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Челябинских курсанток наказали за тюремный шансон в TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
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TikTok поломал карьеры будущим юристам (фото из архива) Фото:

Двух курсанток, поющих тюремный шансон в TikTok, перевели на другие курсы Челябинского юридического колледжа (ЧЮК). Как рассказали URA.RU в образовательном учреждении, теперь девушки обучаются на курсах, которые не связаны с правоохранительной деятельностью.

«Девушки несовершеннолетние, они поступили к нам учиться сразу после 9-го класса. Был серьезный разговор с их родителями. Девушки раскаялись. Их сейчас развели по разным курсам, которые уже не связаны с правоохранительной деятельностью. Проступок серьезный и в будущем они не смогут работать в этой сфере», — заявили URA.RU в ЧЮК.

Как рассказали URA.RU в колледже, скандал разгорелся после того, как в новогодние праздники две учащиеся ЧЮК выложили в TikTok совместное видео, тематику которого можно отнести к запрещенному движению АУЕ. Теперь руководство обещает исключать тех студентов, которые попытаются опорочить честь мундира. Курсантам запретили употреблять мат и выкладывать в соцсети материалы, порочащие колледж и обмундирование.

«Нельзя игнорировать нормы поведения людей в погонах. Если вы выложите в сеть свою фотографию с оружием в нерабочей обстановке, снимок, сделанный при пикантных обстоятельствах, или видео с застолья — вас ждет отчисление», — говорится в официальной группе ЧЮК во «ВКонтакте».

Пока в колледже борются с отступниками, неприличное творчество студенток ЧЮК с тверком (танец — прим. ред.) и матерными тюремными песнями собирает десятки тысяч просмотров в соцсетях. В колледже отмечают, что эти видео были сделаны в отместку отчисленными студентками в 2018—2019 годах. И к образовательному учреждению эти девушки давно не имеют отношения.

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Двух курсанток, поющих тюремный шансон в TikTok, перевели на другие курсы Челябинского юридического колледжа (ЧЮК). Как рассказали URA.RU в образовательном учреждении, теперь девушки обучаются на курсах, которые не связаны с правоохранительной деятельностью. «Девушки несовершеннолетние, они поступили к нам учиться сразу после 9-го класса. Был серьезный разговор с их родителями. Девушки раскаялись. Их сейчас развели по разным курсам, которые уже не связаны с правоохранительной деятельностью. Проступок серьезный и в будущем они не смогут работать в этой сфере», — заявили URA.RU в ЧЮК. Как рассказали URA.RU в колледже, скандал разгорелся после того, как в новогодние праздники две учащиеся ЧЮК выложили в TikTok совместное видео, тематику которого можно отнести к запрещенному движению АУЕ. Теперь руководство обещает исключать тех студентов, которые попытаются опорочить честь мундира. Курсантам запретили употреблять мат и выкладывать в соцсети материалы, порочащие колледж и обмундирование. «Нельзя игнорировать нормы поведения людей в погонах. Если вы выложите в сеть свою фотографию с оружием в нерабочей обстановке, снимок, сделанный при пикантных обстоятельствах, или видео с застолья — вас ждет отчисление», — говорится в официальной группе ЧЮК во «ВКонтакте». Пока в колледже борются с отступниками, неприличное творчество студенток ЧЮК с тверком (танец — прим. ред.) и матерными тюремными песнями собирает десятки тысяч просмотров в соцсетях. В колледже отмечают, что эти видео были сделаны в отместку отчисленными студентками в 2018—2019 годах. И к образовательному учреждению эти девушки давно не имеют отношения.
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