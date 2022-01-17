Закон о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы

Совет Государственной Думы РФ единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал Володин в своем telegram-канале.
Ранее в правительстве РФ приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.
Совет Государственной Думы РФ единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее в правительстве РФ приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.