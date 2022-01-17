Закон о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы

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Совет Госдумы принял единогласное решение по законопроекту о QR-кодах Фото:
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Совет Государственной Думы РФ единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее в правительстве РФ приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.

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Совет Государственной Думы РФ единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — написал Володин в своем telegram-канале. Ранее в правительстве РФ приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах из-за неопределенной эпидемиологической ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект нуждается в доработке, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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