16 января 2022
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13 января 2022

Губернатор ЯНАО получил право увольнять чиновников депобразования

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, бумаги, документы, руки депутата, подпись акта
Вопросы назначения и освобождения от должности чиновников ведомства будет решать глава региона Фото:

Власти ЯНАО внесли изменения в Положение об окружном департаменте образования. В новой редакции документа, опубликованного на сайте ямальского правительства, глава региона получит возможность лично назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента.

«Первые заместители директора департамента, заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится с пояснительной записке к опубликованному постановлению. Из документа следует, что постановление об изменениях подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Еще одним изменением, прописанным в постановлении правительства, стала отмена единовременного выплаты пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей). В комментарии правительства на сайте указывается, что с 1 января 2022 года данная услуга населению оказывается Пенсионным фондом России.

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Власти ЯНАО внесли изменения в Положение об окружном департаменте образования. В новой редакции документа, опубликованного на сайте ямальского правительства, глава региона получит возможность лично назначать и освобождать от должности заместителей директора департамента. «Первые заместители директора департамента, заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится с пояснительной записке к опубликованному постановлению. Из документа следует, что постановление об изменениях подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Еще одним изменением, прописанным в постановлении правительства, стала отмена единовременного выплаты пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей). В комментарии правительства на сайте указывается, что с 1 января 2022 года данная услуга населению оказывается Пенсионным фондом России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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