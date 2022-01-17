Вирусолог: COVID будут заражаться свыше ста тысяч человек в сутки

На пике заболеваемости коронавирусом в России каждые сутки будут заражаться свыше ста тысяч человек. Об этом заявил сотрудник МГУ, биолог и вирусолог Владимир Скулачев.
«Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные», — заявил Владимир Скулачев в беседе с «Ридусом». В то же время, согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США, на пике «пятой волны» будет более 85 тысяч заражений в сутки.
По мнению Скулачева, пик заражений коронавирусом будет достигнут в начале февраля. Ощутимый рост произойдет в двадцатых числах января.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «Омикрон» очень заразным. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса заразятся 60—70% населения. 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель.
На пике заболеваемости коронавирусом в России каждые сутки будут заражаться свыше ста тысяч человек. Об этом заявил сотрудник МГУ, биолог и вирусолог Владимир Скулачев. «Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные», — заявил Владимир Скулачев в беседе с «Ридусом». В то же время, согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США, на пике «пятой волны» будет более 85 тысяч заражений в сутки. По мнению Скулачева, пик заражений коронавирусом будет достигнут в начале февраля. Ощутимый рост произойдет в двадцатых числах января. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «Омикрон» очень заразным. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса заразятся 60—70% населения. 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель.