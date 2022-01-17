Вирусолог: COVID будут заражаться свыше ста тысяч человек в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона, ковид госпиталь на ВДНХ. Москва, медики, сиз, covid, ковид, красная зона, медик в красной зоне
Пик заражений коронавирусом прогнозируют в феврале Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На пике заболеваемости коронавирусом в России каждые сутки будут заражаться свыше ста тысяч человек. Об этом заявил сотрудник МГУ, биолог и вирусолог Владимир Скулачев.

«Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные», — заявил Владимир Скулачев в беседе с «Ридусом». В то же время, согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США, на пике «пятой волны» будет более 85 тысяч заражений в сутки.

По мнению Скулачева, пик заражений коронавирусом будет достигнут в начале февраля. Ощутимый рост произойдет в двадцатых числах января.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «Омикрон» очень заразным. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса заразятся 60—70% населения. 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На пике заболеваемости коронавирусом в России каждые сутки будут заражаться свыше ста тысяч человек. Об этом заявил сотрудник МГУ, биолог и вирусолог Владимир Скулачев. «Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные», — заявил Владимир Скулачев в беседе с «Ридусом». В то же время, согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США, на пике «пятой волны» будет более 85 тысяч заражений в сутки. По мнению Скулачева, пик заражений коронавирусом будет достигнут в начале февраля. Ощутимый рост произойдет в двадцатых числах января. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «Омикрон» очень заразным. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса заразятся 60—70% населения. 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...