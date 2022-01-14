В Центре Гамалеи предупредили о скором доминировании «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель. Об этом заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
«Я думаю, что до конца января „Омикрон“, конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России», — заявил Денис Логунов в интервью RT. Он отметил, что в стране ожидается резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма.
Штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель. Об этом заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. «Я думаю, что до конца января „Омикрон“, конечно, станет главным доминирующим штаммом на территории России», — заявил Денис Логунов в интервью RT. Он отметил, что в стране ожидается резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. Ранее сообщалось, что замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил об отсутствии эффективности введения системы QR-кодов против распространения «Омикрона». Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категорию людей, наиболее подверженных риску при заражении «Омикроном». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал идею о платной вакцинации от коронавируса.