Доктор Мясников: госпитализация при «Омикроне» смертельно опасна

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Телеведущий призвал зараженных «Омикроном» сидеть дома Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «Омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание). Он заявил, что новый вариант COVID-19 очень заразный, но не смертельно опасный, однако если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть.

«Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он „профилактично“ получит хорошую вирусную нагрузку в виде „дельты“ и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от „омикрона“. Но это не так, это искусственно», — отметил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два—три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса заразятся 60—70% населения.

Ранее 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель. URA.RU составило карту распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». На момент 13 января омикрон выявлен уже в 19 регионах России.

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал новый штамм коронавируса «Омикрон» простым ОРЗ (острое респираторное заболевание). Он заявил, что новый вариант COVID-19 очень заразный, но не смертельно опасный, однако если попасть с ним в больницу, можно заразиться другими штаммами и умереть. «Мы можем, конечно, больного с ОРЗ уложить в больницу. Только там он „профилактично“ получит хорошую вирусную нагрузку в виде „дельты“ и умрет в больничных коридорах. И мы скажем, что это смерть от „омикрона“. Но это не так, это искусственно», — отметил Мясников в беседе с «Вечерней Москвой». Он призвал зараженных «омикроном» сидеть дома два—три дня. Телеведущий считает, что «Омикроном» предстоит переболеть как вакцинированным, так и тем, кто отказался от прививки. По его прогнозу, новым вариантом коронавируса заразятся 60—70% населения. Ранее 14 января замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим через пару недель. URA.RU составило карту распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». На момент 13 января омикрон выявлен уже в 19 регионах России.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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