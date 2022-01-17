Замглавы Минюста: кто из россиян потеряет работу в ближайшие годы

18 января 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Треть муниципальных служащих останется без работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшие годы без работы останутся порядка 100 тысяч муниципальных служащих. Об этом на заседании совета по местному самоуправлению при Совфеде заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. «У нас где-то до трети от этой суммы, от 293 тыс. (общее число муниципальных служащих в РФ), при завершении этой реформы, которая до 2028 года продолжается, потеряют свою работу», — приводит слова Логинова « Коммерсант» . Он отметил, что указанные граждане «живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться». Замминистра обратил внимание и еще на одну деталь: «Это люди, которые являются… проводниками политической линии и политических предпочтений среди населения сельских местностей». По его мнению, проблема особо коснется ЦФО, ЮФО и СКФО. Кроме того, остаться без работы, по словам Логинова, рискуют и 45% работников подведомственных муниципальных учреждений и депутатского корпуса. Речь идет о реформе местного самоуправления. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в декабре 2021. Он предполагает упразднение городских и сельских поселений и сохранение муниципальных и городских округов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшие годы без работы останутся порядка 100 тысяч муниципальных служащих. Об этом на заседании совета по местному самоуправлению при Совфеде заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. «У нас где-то до трети от этой суммы, от 293 тыс. (общее число муниципальных служащих в РФ), при завершении этой реформы, которая до 2028 года продолжается, потеряют свою работу», — приводит слова Логинова «Коммерсант». Он отметил, что указанные граждане «живут в населенных пунктах, где они вряд ли смогут переквалифицироваться». Замминистра обратил внимание и еще на одну деталь: «Это люди, которые являются… проводниками политической линии и политических предпочтений среди населения сельских местностей». По его мнению, проблема особо коснется ЦФО, ЮФО и СКФО. Кроме того, остаться без работы, по словам Логинова, рискуют и 45% работников подведомственных муниципальных учреждений и депутатского корпуса. Речь идет о реформе местного самоуправления. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в декабре 2021. Он предполагает упразднение городских и сельских поселений и сохранение муниципальных и городских округов.