17 января 2022

В Екатеринбурге поступил сигнал о минировании школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Силовикам приходится отрабатывать каждый сигнал об угрозе взрыва (архивное фото). Фото:

В Екатеринбурге сообщение о минировании поступило сразу в три школы. Об угрозе сообщается с уже известного электронного ящика, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В 7.40 по данным управления образования на адреса электронные почты школ номер 65 (улица Постовского, 8), 154 (Денисова-Уральского, 3), гимназии 161 (Денисова-Уральского, 9-А) поступила информация о минировании. Спам-адрес тот же. Эвакуация не проводится, занятия ведутся в штатном режиме», — уточнил инсайдер.

Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна минирований. Неизвестные разослали 12 января 170 писем на электронные адреса школ и других учреждений. В городе проводилась массовая эвакуация школьников.

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В Екатеринбурге сообщение о минировании поступило сразу в три школы. Об угрозе сообщается с уже известного электронного ящика, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. «В 7.40 по данным управления образования на адреса электронные почты школ номер 65 (улица Постовского, 8), 154 (Денисова-Уральского, 3), гимназии 161 (Денисова-Уральского, 9-А) поступила информация о минировании. Спам-адрес тот же. Эвакуация не проводится, занятия ведутся в штатном режиме», — уточнил инсайдер. Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна минирований. Неизвестные разослали 12 января 170 писем на электронные адреса школ и других учреждений. В городе проводилась массовая эвакуация школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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