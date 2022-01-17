В Екатеринбурге поступил сигнал о минировании школ

Силовикам приходится отрабатывать каждый сигнал об угрозе взрыва (архивное фото). Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге сообщение о минировании поступило сразу в три школы. Об угрозе сообщается с уже известного электронного ящика, рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В 7.40 по данным управления образования на адреса электронные почты школ номер 65 (улица Постовского, 8), 154 (Денисова-Уральского, 3), гимназии 161 (Денисова-Уральского, 9-А) поступила информация о минировании. Спам-адрес тот же. Эвакуация не проводится, занятия ведутся в штатном режиме», — уточнил инсайдер.



Ранее по Екатеринбургу прокатилась волна минирований. Неизвестные разослали 12 января 170 писем на электронные адреса школ и других учреждений. В городе проводилась массовая эвакуация школьников.