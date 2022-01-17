17 января 2022
16 января 2022
15 января 2022

Советник пермского губернатора лишился поста в «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , медведь ер, единая россия, медвель ер
Пермские единороссы проводят ротацию кадров в местных отделениях партии Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Павел Черепанов покинул пост секретаря отделения «Единой России» в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщается на сайте регионального отделения политической партии. Указано, что решение принято по итогам отчетно-выборных конференций, состоявшихся в отделениях партии Индустриального района Перми, а также Частинском, Красновишерском и Соликамском округах.

«По результатам заседаний новыми секретарями местных отделений избраны: в Индустриальном районе Перми — Василий Кузнецов, в Соликамском округе — Игорь Мингазеев», — сообщает пресс-служба ЕР. Черепанов является советником губернатора Дмитрия Махонина по вопросам строительства.

Кузнецов возглавляет фракцию в гордуме Перми, Мингазеев занимает пост председателя соликамской городской думы. До него местным отделением партии руководил Евгений Краузе. В Частинском и Красновишерском округах руководство отделений осталось прежним: Светлана Селиванова и Евгений Верещагин. Оба являются главами муниципалитетов.

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Депутат заксобрания Пермского края Павел Черепанов покинул пост секретаря отделения «Единой России» в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщается на сайте регионального отделения политической партии. Указано, что решение принято по итогам отчетно-выборных конференций, состоявшихся в отделениях партии Индустриального района Перми, а также Частинском, Красновишерском и Соликамском округах. «По результатам заседаний новыми секретарями местных отделений избраны: в Индустриальном районе Перми — Василий Кузнецов, в Соликамском округе — Игорь Мингазеев», — сообщает пресс-служба ЕР. Черепанов является советником губернатора Дмитрия Махонина по вопросам строительства. Кузнецов возглавляет фракцию в гордуме Перми, Мингазеев занимает пост председателя соликамской городской думы. До него местным отделением партии руководил Евгений Краузе. В Частинском и Красновишерском округах руководство отделений осталось прежним: Светлана Селиванова и Евгений Верещагин. Оба являются главами муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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