Советник пермского губернатора лишился поста в «Единой России»

Пермские единороссы проводят ротацию кадров в местных отделениях партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Павел Черепанов покинул пост секретаря отделения «Единой России» в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщается на сайте регионального отделения политической партии. Указано, что решение принято по итогам отчетно-выборных конференций, состоявшихся в отделениях партии Индустриального района Перми, а также Частинском, Красновишерском и Соликамском округах.

«По результатам заседаний новыми секретарями местных отделений избраны: в Индустриальном районе Перми — Василий Кузнецов, в Соликамском округе — Игорь Мингазеев», — сообщает пресс-служба ЕР. Черепанов является советником губернатора Дмитрия Махонина по вопросам строительства.

Кузнецов возглавляет фракцию в гордуме Перми, Мингазеев занимает пост председателя соликамской городской думы. До него местным отделением партии руководил Евгений Краузе. В Частинском и Красновишерском округах руководство отделений осталось прежним: Светлана Селиванова и Евгений Верещагин. Оба являются главами муниципалитетов.

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