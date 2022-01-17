В Екатеринбурге планируют строительство второго аэропорта

Конкретные сроки строительства второго аэропорта в документе не оговорены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

При стабильном росте пассажиропотока авиасообщения в Екатеринбурге могут построить второй аэропорт. Об этом стало известно из документа генплана Екатеринбурга, который был опубликован на сайте мэрии.

«При стабильном росте пассажиропотока и грузопотока по авиасообщению предусмотреть резервирование земельного участка для размещения второго аэропорта в Свердловской области в границах Екатеринбургской агломерации», — говорится в документе.

Планируется, что объем грузооборота аэропорта Кольцово увеличится до 79,4 тыс. тонн (более чем в три раза с 2014 года) до 2030 года. Территорию аэропорта планируется расширить, модернизировать аэровокзальную площадь, построить многоуровневую парковку, третью взлетно-посадочную полосу, дополнительные здания терминалов, грузового комплекса.

Ранее сообщалось, что историко-культурная экспертиза Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области выдала разрешение на реконструкцию территории аэропорта Кольцово. Речь идет о терминале международных линий аэропорта, где располагается каменный аэровокзал, построенный в 1954 году.

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