В Тобольске водитель сбил 60-летнего мужчину и его внука Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверо детей пострадали в ДТП в Тобольске за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«17 января на ул. Ремезова в Тобольске 24-летний водитель на автомобиле „Лада Гранта“ сбил 60-летнего мужчину и его внука, стоящих на тротуаре у светофора. Пешеходы стали уступать дорогу снегоуборочному трактору, когда „Ладу“ занесло на людей. Дедушка получил травму ноги, у мальчика ушибы и другие повреждения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, 18 января в девятом часу утра на Уватском тракте в Тобольске столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ 21088. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Гранты» не уступил дорогу на перекрестке. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ, в том числе двое 10-летних мальчиков и 11-летняя девочка. Обстоятельства аварии выясняются.

Водителя «Лады» вынесло на пешеходов Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

Водитель «Гранты» не уступил дорогу на перекрестке Фото: управление ГИБДД по Тюменской области

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