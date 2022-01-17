17 января 2022
16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

В Тобольске за сутки в ДТП пострадали четверо детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
В Тобольске водитель сбил 60-летнего мужчину и его внука Фото:

Четверо детей пострадали в ДТП в Тобольске за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«17 января на ул. Ремезова в Тобольске 24-летний водитель на автомобиле „Лада Гранта“ сбил 60-летнего мужчину и его внука, стоящих на тротуаре у светофора. Пешеходы стали уступать дорогу снегоуборочному трактору, когда „Ладу“ занесло на людей. Дедушка получил травму ноги, у мальчика ушибы и другие повреждения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, 18 января в девятом часу утра на Уватском тракте в Тобольске столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ 21088. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Гранты» не уступил дорогу на перекрестке. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ, в том числе двое 10-летних мальчиков и 11-летняя девочка. Обстоятельства аварии выясняются.

Водителя «Лады» вынесло на пешеходов
Фото:
Водитель «Гранты» не уступил дорогу на перекрестке
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Четверо детей пострадали в ДТП в Тобольске за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. «17 января на ул. Ремезова в Тобольске 24-летний водитель на автомобиле „Лада Гранта“ сбил 60-летнего мужчину и его внука, стоящих на тротуаре у светофора. Пешеходы стали уступать дорогу снегоуборочному трактору, когда „Ладу“ занесло на людей. Дедушка получил травму ноги, у мальчика ушибы и другие повреждения», — рассказали в ведомстве. Кроме того, 18 января в девятом часу утра на Уватском тракте в Тобольске столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ 21088. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель «Гранты» не уступил дорогу на перекрестке. Ранены 61-летний водитель и четверо пассажиров ВАЗ, в том числе двое 10-летних мальчиков и 11-летняя девочка. Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...