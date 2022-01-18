Росатом попросил о монополии на Севморпути

«Росатом» требует единоличного права на выдачу разрешений прохода по СМП Фото: Pixabay

Госкорпорация «Росатом» хочет забрать у Министерства транспорта России полномочия по выдаче разрешений на проход судов по Северному морскому пути. СМП должен работать «в одно окно», пояснил журналистам гендиректор корпорации Алексей Лихачев.

«Зашло судно — нужно точно понимать, насколько оно достоверно по техническим ледовым характеристикам. В любое время дня и ночи в режиме реального времени нужно понимать его местонахождение, планы и проблемы, если они есть», — передает слова Лихачева РИА «Новости».

Вопрос о перераспределении полномочий на Севморпути будет решаться в феврале—марте на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. О проблеме Лихачев заговорил, вспоминая прошлогодний затор на СМП. В ноябре 2021 года из-за сложных ледовых условий там застряли около 20 торговых судов. Тогда ледоколам Росатома пришлось вызволять их из ловушки.

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