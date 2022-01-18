В российских ЗАГСах начали запрещать смеяться и выпивать

Участникам церемонии бракосочетания также запрещено громко говорить и перемещаться по залу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ростовской области запретили смеяться во время церемонии заключения брака. Соответствующее постановление опубликовало региональное управление ЗАГС. При проведении церемонии также запрещено громко говорить, ходить по залу, есть курить и употреблять спиртное.

«При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускаются громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — сообщается в постановлении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо смеха и громких разговоров во время церемонии бракосочетания нельзя перемещаться по залу или выходить из него, курить, есть и употреблять алкоголь. Кроме того, запрещено переставлять предметы мебели и цветочные композиции. Гостям также нельзя появляться на церемонии в верхней одежде, грязной обучи и брать с собой громоздкие сумки, рюкзаки и пакеты.

Церемония бракосочетания ограничена 40 минутами. Она проводится в зале торжественных церемоний, где должны находиться герб и флаг России. Мероприятие предполагает наличие сценария, по которому оно будет проводиться.

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