Турфирму «Оранжевое лето» клиенты обвиняют в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана обвинили туристическую фирму «Оранжевое лето» в мошенничестве из-за несостоявшегося путешествия в ОАЭ. В курганском паблике в соцсети «ВКонтакте» опубликован пост с просьбой откликнуться других клиентов, пострадавших от деятельности фирмы.

«В нашем городе появились туристические мошенники. Мы не первый раз летали через туристическое агентство „Оранжевое лето“. (Гоголя, 7). И в очередной раз, собираясь в отпуск, обратились к ним. Произошла такая ситуация: мы вчетвером приобрели путевки с 13.01.2022 по 22.01.2022 года в АОЭ, и заключили договор через данное турагентство. Оплата была внесена полностью, после бронирования тура», — написала Юлия Киселева в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».

Автор отметила, что ко дню вручения авиабилетов и ваучеров отеля менеджер агентства Лазуткина А.В. перестала выходить на связь с клиентами. Курганцы подъехали к офису турфирмы и наткнулись на закрытые двери, после чего обратились в полицию.

Оперативно получить комментарий директора турфирмы «Оранжевое лето» Андрея Лазуткина не удалось — телефоны агентства отключены. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что в полиции зарегистрировано два обращения граждан по поводу этой фирмы. По ним следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану проводится проверка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам