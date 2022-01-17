17 января 2022

Курганцы не смогли отдохнуть в ОАЭ из-за турфирмы. На компанию заявили в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, чемоданы, вокзал, отъезд, отток населения
Турфирму «Оранжевое лето» клиенты обвиняют в мошенничестве Фото:

Жители Кургана обвинили туристическую фирму «Оранжевое лето» в мошенничестве из-за несостоявшегося путешествия в ОАЭ. В курганском паблике в соцсети «ВКонтакте» опубликован пост с просьбой откликнуться других клиентов, пострадавших от деятельности фирмы.

«В нашем городе появились туристические мошенники. Мы не первый раз летали через туристическое агентство „Оранжевое лето“. (Гоголя, 7). И в очередной раз, собираясь в отпуск, обратились к ним. Произошла такая ситуация: мы вчетвером приобрели путевки с 13.01.2022 по 22.01.2022 года в АОЭ, и заключили договор через данное турагентство. Оплата была внесена полностью, после бронирования тура», — написала Юлия Киселева в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте».

Автор отметила, что ко дню вручения авиабилетов и ваучеров отеля менеджер агентства Лазуткина А.В. перестала выходить на связь с клиентами. Курганцы подъехали к офису турфирмы и наткнулись на закрытые двери, после чего обратились в полицию.

Оперативно получить комментарий директора турфирмы «Оранжевое лето» Андрея Лазуткина не удалось — телефоны агентства отключены. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что в полиции зарегистрировано два обращения граждан по поводу этой фирмы. По ним следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану проводится проверка.

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Жители Кургана обвинили туристическую фирму «Оранжевое лето» в мошенничестве из-за несостоявшегося путешествия в ОАЭ. В курганском паблике в соцсети «ВКонтакте» опубликован пост с просьбой откликнуться других клиентов, пострадавших от деятельности фирмы. «В нашем городе появились туристические мошенники. Мы не первый раз летали через туристическое агентство „Оранжевое лето“. (Гоголя, 7). И в очередной раз, собираясь в отпуск, обратились к ним. Произошла такая ситуация: мы вчетвером приобрели путевки с 13.01.2022 по 22.01.2022 года в АОЭ, и заключили договор через данное турагентство. Оплата была внесена полностью, после бронирования тура», — написала Юлия Киселева в группе «Инцидент/Курган» во «ВКонтакте». Автор отметила, что ко дню вручения авиабилетов и ваучеров отеля менеджер агентства Лазуткина А.В. перестала выходить на связь с клиентами. Курганцы подъехали к офису турфирмы и наткнулись на закрытые двери, после чего обратились в полицию. Оперативно получить комментарий директора турфирмы «Оранжевое лето» Андрея Лазуткина не удалось — телефоны агентства отключены. В пресс-службе УМВД по Курганской области URA.RU сообщили, что в полиции зарегистрировано два обращения граждан по поводу этой фирмы. По ним следователем отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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