Пермяки помогли СвЖД переименовать железнодорожные станции

Теперь 14 ранее безымянных остановок имеют названия Полина Анкушина

Жители Пермского края откликнулись на призыв СвЖД о просьбе помочь выбрать названия безымянным железнодорожным остановкам. В итоге 14-ти станциям с 2022 года присвоены названия.

«Свердловская магистраль продолжает переименование железнодорожных объектов, имеющих вместо имени только цифровое обозначение километра, на котором они расположены. Выбранные названия СвЖД согласовывает с властями муниципальных образований, на территории которых расположены остановки», — сообщили в пресс-службе Свердловской ЖД.

Трем остановочным пунктам участка Левшино — Няр пермяки выбрали «народные» названия — Красная Слудка (12 км), Ельники (13 км) и Родники (42 км). Также, было переименовано еще 11 остановочных пунктов, расположенных на участках Левшино — Няр и Няр — Соликамск. Новые названия совпадают с находящимися рядом населенными пунктами, дачными поселками, скальными комплексами, водоемами: Замельничный (174 км), Карьер Известняк (148 км), Косьвинский (106 км), Канюки (104 км), Баташата (98 км), Мальцево (77 км), Пасечный Хутор (32 км), Путейская (29 км), Дачная (22 км), Горки (9 км) и Поселок пятый километр (5 км).

Ранее URA.RU сообщали о том, что с января 2022 года проезд в электричках в Пермском крае станет дороже. Новые цены утверждены постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики, который размещен на сайте ведомства.

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