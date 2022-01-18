В Кремле не исключили возвращения локдаунов в регионах

Дмитрий Песков не исключил введения новых ограничений из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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В России могут ввести новые ограничения в отдельных регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Никаких локдаунов в масштабах всей станы не обсуждается. Что касается отдельных элементов локдауна — на уровне регионов — это может иметь место, основываясь на полномочиях, которые есть у руководителей регионов. Ситуация от региона к региону может меняться в силу изменчивости штамма „Омикрон“», — сказал он на конференц-колле.