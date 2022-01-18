В Кремле не исключили возвращения локдаунов в регионах

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков не исключил введения новых ограничений из-за коронавируса Фото:
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В России могут ввести новые ограничения в отдельных регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Никаких локдаунов в масштабах всей станы не обсуждается. Что касается отдельных элементов локдауна — на уровне регионов — это может иметь место, основываясь на полномочиях, которые есть у руководителей регионов. Ситуация от региона к региону может меняться в силу изменчивости штамма „Омикрон“», — сказал он на конференц-колле.

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В России могут ввести новые ограничения в отдельных регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Никаких локдаунов в масштабах всей станы не обсуждается. Что касается отдельных элементов локдауна — на уровне регионов — это может иметь место, основываясь на полномочиях, которые есть у руководителей регионов. Ситуация от региона к региону может меняться в силу изменчивости штамма „Омикрон“», — сказал он на конференц-колле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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