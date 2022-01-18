Новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера стал хирург Борис Мейлах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первые распоряжения нового главврача свердловского онкологического диспансера Бориса Мейлаха связаны с экономией на операционных материалах. Коллектив не одобряет действия нового руководителя. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Борис Мейлах уже объявил, что все дорогие аппараты уберет из операционной. Сотрудники медицинского учреждения будут работать только фотеком. Рассасывающиеся нити перестанет закупать. Теперь для пациентов будут закупать дешевые материалы, чтобы максимально удешевить стоимость хирургических вмешательств», — отметил источник.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу онкодиспансера, но на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера стал хирург Борис Мейлах.

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